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сегодня, 15:56

Набиуллина заявила о снижении ключевой ставки при стабильном падении инфляции

Ключевая ставка начнёт снижаться в России вместе со стабильным падением уровня инфляции.

Ожидать снижения ключевой ставки можно будет при стабильном снижении инфляции, — заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в рамках форума «Кибербезопасность в финансах».

«Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию — это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки - когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%», — ответила она на просьбу прокомментировать результаты повышения ключевой ставки, и на вопрос, когда можно ожидать ее снижения.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, — передает РИА Новости.

Также Набиуллина назвала неприемлемо высокой инфляцию в 10%, — сообщает RT.
ключевая ставка
экономика
инфляция
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