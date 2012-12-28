«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
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В России
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сегодня, 16:03
В зоне возможного подтопления около 2 000 домов Новокузнецка
Отмечается, что противопаводковые мероприятия в городе уже начались. От растительности очищена дамба на улице Запорожской, такие же работы ведутся в русле реки Горбунихи и на набережной возле ТЦ «Лента». Однако основные работы еще впереди, их проведут с наступлением тепла.
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