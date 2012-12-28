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В России
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3 минуты назад
Врачи назвали оптимальную порцию блинов на Масленицу
Чтобы избежать переедания в масленичную неделю, стоит употреблять не более четырех блинов за один раз, рассказали «Известиям» врачи.
Блины можно сделать менее калорийными, если использовать при приготовлении продукты с пониженной жирностью, а также гречневую или ржаную муку, добавила врач-диетолог, эндокринолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» на Часовой» Джанета Барлакова. Также она призвала отказаться от сахара в тесте.
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