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В России
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16 минут назад
Спрос на спектакли в московские театры упал на 25%
«Известия» опросили экспертов индустрии о том, как повлияли на продажи билетов в театры, подведомственные департаменту культуры столицы, новые правила. На спектакли, стоящие в афише с 15 марта, приобрести билет можно будет только по документам, удостоверяющим личность.
«Новые правила безусловно усложняют покупку, а также вызывают опасения и непонимание у тех, кто планировал дарить билеты, например, перед 8 марта. Конечно, любое нововведение требует времени для привыкания и более ясного понимания, как приспособиться к новым правилам», — отметила Глуховская.
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