Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 40-летней женщины найден
Общество
Подозреваемый в убийстве 40-летней липчанки скрывался в Бутырках у родственников
Происшествия
К концу недели антициклон снова принесет в Липецкую область морозы
Погода в Липецке
Квартиру на улице Гришина переделали в хостел: на хозяйку пожаловались соседи
Общество
В Липецке горел ресторан грузинской кухни
Происшествия
Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
Общество
На липецкой окружной столкнулись три машины
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
Общество
Девушка-водитель въехала в дерево на улице Карла Маркса
Происшествия
«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Общество
В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком
Общество
Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача
Происшествия
В Липецке горел ресторан грузинской кухни
Происшествия
Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда
Происшествия
Будут ли Анатолию Емельянову платить зарплату в областном Совете?
Политика
В Липецкой области наградили лучших инженеров
Общество
Резиденту ОЭЗ не удалось избежать ответственности за отказ от льгот для работающих в сельской местности женщин
Общество
Читать все
В России
26
16 минут назад

Спрос на спектакли в московские театры упал на 25%

В феврале 2025 года спрос на мартовские представления в московские театры снизился на 25% по количеству и на 20% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года, рассказала «Известиям» генеральный директор ГК Kassir.ru Елена Глуховская. 

«Известия» опросили экспертов индустрии о том, как повлияли на продажи билетов в театры, подведомственные департаменту культуры столицы, новые правила. На спектакли, стоящие в афише с 15 марта, приобрести билет можно будет только по документам, удостоверяющим личность.   

«Новые правила безусловно усложняют покупку, а также вызывают опасения и непонимание у тех, кто планировал дарить билеты, например, перед 8 марта. Конечно, любое нововведение требует времени для привыкания и более ясного понимания, как приспособиться к новым правилам», — отметила Глуховская.

театры
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить