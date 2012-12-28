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В России
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сегодня, 14:39
ЦБ РФ оценил объем кредитного мошенничества в 12,8 млрд рублей
В прошлом году объем кредитного фрода (мошенничества) в 23 крупнейших банках России достиг 12,8 миллиарда рублей.
При этом общий объем операций без согласия клиентов в российских банках по итогам 2024 года составил 26,9 млрд рублей. Наибольший объем средств мошенники получили через переводы от граждан, — передает ТАСС.
В четвертом квартале 2024 года объем выведенных мошенниками таким способом средств составил 2,3 млрд рублей. На втором месте — выдачи через банкоматы (664 млн рублей в четвертом квартале 2024 года). На третьем месте - выдачи через кассы банков, на них в четвертом квартале пришлось 133 млн рублей.
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