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В России
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26 минут назад
В кабмине планируют сдвинуть сроки модернизации крупных ТЭС
В правительстве России рассмотрят заявку на перенос сроков модернизации Рефтинской ГРЭС в Свердловской области.
Речь идет об объектах энергогенерации «Интер РАО», Сибирской генерирующей компании (СГК) и ТГК-16, входящей в холдинг ТАИФ, модернизируемых в рамках программы конкурентного отбора мощности для модернизации ТЭС (КОММОД). Генерирующие компании, как следует из материалов к заседанию, ссылаются на неисполнение в оговоренные сроки поставки оборудования «Силовыми машинами», — пишут «Ведомости».
Прежде генеральный директор АО «Кузбассэнерго» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию» — владельца ГРЭС) Виктор Лариошкин пояснял, что модернизация Рефтинской ГРЭС откладывается из-за нехватки кадров в машиностроительных компаниях. Отставание гендиректор связал с тем, что изготовитель турбин сдвигает сроки поставки оборудования.
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