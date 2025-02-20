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В России
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сегодня, 13:08
Грузия вдвое сократила поставки вина в РФ
В январе 2025 года объем поставок грузинского вина в Россию составил 2,5 тыс. тонн, что вдвое меньше, чем в январе 2024 года, когда экспорт достигал 5 тыс. тонн.
За отчетный период Грузия поставила вина в Россию на $6,9 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в январе 2024 года ($13,3 млн).
При этом Грузия нарастила объем поставок в РФ минеральной и газированной воды без содержания сахара. Тбилиси получил за экспорт этой категории товаров от Москвы $6,7 млн за 12,4 тыс. тонн в январе 2025 года. Годом ранее показатели составляли $4,8 млн за 9,1 тыс. тонн продукции.
Италия больше всех стран в Евросоюзе поставляет вино в Россию на фоне резкого снижения поставок. Страна смогла поставить в РФ свыше 70 тыс. тонн вина, обогнав Латвию с 20,4 тыс. тонн. На третьем месте находится Польша, — передает РИАМО.
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