Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь
Происшествия
В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!
Общество
Подозреваемый в убийстве 40-летней женщины найден
Общество
Подозреваемый в убийстве 40-летней липчанки скрывался в Бутырках у родственников
Происшествия
К концу недели антициклон снова принесет в Липецкую область морозы
Погода в Липецке
Квартиру на улице Гришина переделали в хостел: на хозяйку пожаловались соседи
Общество
За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дебошир прямо в отделе начал душить полицейского
Происшествия
Читать все
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Сегодня в Липецке: дорогие подарки на 23 февраля дарят… мужчины, Липецк претендует на звание лучшего города страны
Общество
«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской
Общество
Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
Общество
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
Общество
На липецкой окружной столкнулись три машины
Происшествия
Грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи чужой «ГАЗели» и оформил автомобиль на себя
Происшествия
Девушка-водитель въехала в дерево на улице Карла Маркса
Происшествия
В Липецке горел ресторан грузинской кухни
Происшествия
В Липецкой области выявили двух нелегальных кредиторов
Экономика
Читать все
В России
23
17 минут назад

ФСБ предотвратила теракт в отношении саратовского чиновника

Спецслужбы предотвратили теракт, который планировался в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в отношении чиновника в Саратовской области, — передает ТАСС.

Уточняется, что теракт планировался украинскими спецслужбами с участием завербованного в 2024 году на Украине гражданина РФ 1976 года рождения, который «прошел специальную подготовку в Киеве».

По данным ФСБ, россиянин собирался использовать взрывное устройство с поражающими элементами для подрыва служебного автомобиля чиновника. В ЦОС также рассказали, что во время задержания украинский агент оказал сопротивление и был нейтрализован.

Как отметили в ФСБ, злоумышленник также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по объектам топливно-энергетического комплекса.

На кадрах показано изъятие взрывного устройства, а также пистолета Макарова на месте происшествия. По адресу проживания злоумышленника обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения.

По факту заведено уголовное дело.
теракт
ФСБ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить