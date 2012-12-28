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В России
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17 минут назад
ФСБ предотвратила теракт в отношении саратовского чиновника
Спецслужбы предотвратили теракт, который планировался в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области.
Уточняется, что теракт планировался украинскими спецслужбами с участием завербованного в 2024 году на Украине гражданина РФ 1976 года рождения, который «прошел специальную подготовку в Киеве».
По данным ФСБ, россиянин собирался использовать взрывное устройство с поражающими элементами для подрыва служебного автомобиля чиновника. В ЦОС также рассказали, что во время задержания украинский агент оказал сопротивление и был нейтрализован.
Как отметили в ФСБ, злоумышленник также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по объектам топливно-энергетического комплекса.
На кадрах показано изъятие взрывного устройства, а также пистолета Макарова на месте происшествия. По адресу проживания злоумышленника обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения.
По факту заведено уголовное дело.
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