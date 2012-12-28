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В России
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сегодня, 11:33
В Росрыболовстве сочли незаконными массовые отказы рыбакам в вылове корюшки
Ситуация с выдачей разрешений в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства поставила под угрозу путину — период активного рыболовства.
О проблемах, которые возникли у предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области при оформлении разрешений на вылов рыбы на 2025 год, стало известно в январе. Путина — сезон активного лова — оказалась под угрозой из-за ситуации с выдачей разрешений в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.
Уточняется, что новый подход управления к выдаче разрешений на вылов рыбы в этом сезоне «может оставить петербуржцев без корюшки», которую начинают активно добывать весной. Обращение к главе Росрыболовства Илье Шестакову в связи с ситуацией написали девять рыбодобывающих компаний Петербурга и Ленобласти.
Но проблема возникла не только у петербургских рыбаков, а у всех, кто ведет промысел в зоне ответственности Северо-Западного территориального управления Росрыболовства (СЗТУ). С массовыми отказами в выдаче разрешений столкнулись в конце 2024 года предприятия Карелии, Коми, Вологодской, Новгородской, Псковской областей, которые ведут добычу во внутренних водах России, — рассказал участник заседания Общественного совета.
В семи регионах Северо-Запада, где рыбодобывающие предприятия столкнулись с проблемами в получении разрешений на промысел, добывается около 35 тыс. т рыбы, — пояснили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это менее 1% от общероссийского вылова, который в 2024 году составил около 4,9 млн т.
Но промысел в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях и остальных перечисленных регионах — это популярные среди массового потребителя корюшка, щука, лещ, ряпушка, судак, сиг, жареха и другие виды рыбы, уточняют в ВАРПЭ. Основной объем добычи приходится на щуку, судака, леща и корюшку.
До сих пор на подконтрольных СЗТУ территориях действовала устоявшаяся система выдачи разрешений на вылов. В конце каждого календарного года рыбохозяйственные организации на основе рекомендуемых Росрыболовством объемов вылова заключали на следующий год договоры пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов на которые не устанавливается. На основании этих договоров пользователи подавали в территориальное управление Росрыболовства заявления на выдачу разрешений на добычу. Их предприятия могли получать на каждое «звено» или бригаду (в среднем от трех до 20 человек), которые вели добычу по квотам предприятия.
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