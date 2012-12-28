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В России
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сегодня, 10:01
С 1 апреля в РФ планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,75%
Всего на индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.
По его словам, индексация таких выплат проходит 1 апреля ежегодно, в этом году на нее заложено порядка 85 млрд рублей в федеральном бюджете.
«Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек», — добавил министр.
Социальные пенсии предназначены для тех, у кого нет подтвержденного стажа, чтобы получить страховую пенсию. Соцпенсии также выплачивают людям с инвалидностью и потерявшим кормильца. Такие выплаты получают порядка 3,5 млн человек. Около 700 тыс. гражданам предназначено государственное пенсионное обеспечение, среди них — участники Великой Отечественной войны, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей, работники летно-испытательного состава.
С января 2025 года страховые пенсии повысили на 7,3%. 22 января на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин попросил произвести перерасчет выплат согласно с уровнем инфляции, которая в 2024 году достигла 9,5%. Ожидается, что средняя страховая пенсия составит около 24,9 тыс. рублей, то есть в среднем она станет на 500 рублей больше, чем была ранее. Россияне, которым предназначаются такие выплаты, получат проиндексированные на 9,5% пенсии до 25 февраля.
В феврале в два раза увеличат фиксированную пенсию для граждан, которым в январе исполнилось 80 лет, ее размер приблизится к 17,5 тыс. рублей.
Также были проиндексированы 40 социальных выплат и пособий. В том числе — единовременное пособие при рождении ребенка, материнский капитал, пособия по безработице, ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда, людям с инвалидностью всех трех групп и другие, — передает РБК.
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