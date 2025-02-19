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В России
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1 минуту назад
Два самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку в Барнауле
В итоге самолёты благополучно приземлились на запасном аэродроме.
Уточняется, что оба инцидента произошли в ночь на 19 февраля. Лайнер S7 Airlines, следовавший в Новосибирск, и борт Red Wings, летевший в Новокузнецк, были вынуждены уйти на запасной аэродром в Барнауле из-за тумана. При заходе на посадку оба воздушных судна сообщили о малом остатке топлива и объявили сигналы бедствия.
По данным источника, в итоге самолеты благополучно приземлились на запасном аэродроме. Росавиация расценила произошедшее как авиаинцидент и занялась его расследованием.
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