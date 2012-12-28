В мире
36 минут назад
В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций
В ЕС утвердили очередной пакет антироссийских санкций. Новый пакет ограничений предусматривает в том числе запрет импорта первичного алюминия.
«Санкции нацелены на еще 13 банков... и постепенный запрет для стран ЕС на покупку определенных типов продукции из российского алюминия», — пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа.
ЕС введет запрет на экспорт хрома и ряда химикатов в рамках 16-го пакета антироссийских санкций, — передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico и двух дипломатов ЕС.
По его информации, санкции также подразумевают запрет на обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих заводов. При этом новый пакет санкций ЕС не содержит полный запрет на российский СПГ.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия.
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