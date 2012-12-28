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сегодня, 12:17
Президент РФ поручил выплачивать по 65 тысяч рублей потерявшим жилье в Курской области
Президент России Владимир Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей каждый месяц всем потерявшим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона.
«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — заявил глава государства на совещании с кабмином.
Путин подчеркнул, что это отдельная выплата, а не добавка к каким-то другим пособиям, — передает ТАСС.
«Всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении - это 112 тыс. 620 человек — будем выплачивать ежемесячно (до момента полного освобождения территорий от бандформирований) по 65 тыс. рублей. Дополнительно к тому, что сейчас люди получают», — уточнил российский лидер.
По его словам, это касается всех категорий граждан.
«Когда мы с вами договорились о том, что окажем людям помощь в размере средней заработной платы по региону, то я имею в виду всех граждан. Это и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети. Все. Каждому по 65 тыс. рублей. Прошу из этого исходить, чтобы здесь не было никакого недопонимания», — поставил задачу глава государства.
Такая мера даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилье, начать ремонт, приобрести дополнительное имущество, — пояснил Путин.
«Да, это неординарная мера, ничего подобного мы раньше не делали. Но и люди в такое положение никогда раньше не попадали. Нужно помочь», — резюмировал глава государства.
Он поручил министерству финансов обеспечить необходимое финансирование.
«Есть. Будет сделано», — отреагировал глава Минфина России Антон Силуанов.
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