Президент РФ поручил выплачивать по 65 тысяч рублей потерявшим жилье в Курской области

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей каждый месяц всем потерявшим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона.