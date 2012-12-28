Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
СК опубликовал видео с места убийства 40-летней женщины
Происшествия
Основная версия гибели 20-летнего парня — собственная неосторожность
Происшествия
Из-за свадьбы депутата пришлось вносить изменения в постановление
Общество
47-летняя женщина-водитель получила самопальный номер на машину в семейно-родовой общине
Общество
От COVID-19 снова умирают
Здоровье
Неадекватный мужчина пытался проникнуть на территорию детского сада
Происшествия
На Лебедянском выезде в аварию попали четыре машины
Происшествия
12-летняя девочка едва не умерла от ротавируса
Здоровье
Районы превращаются в округа
Общество
Липецкая вечЁрка: зарубленная топором женщина, бешеная кошка и программа проводов зимы
Общество
Читать все
Двое друзей сорвали камеру наблюдения и выкинули её в мусорный контейнер
Происшествия
У убитой в СНТ «Цементник» 40-летней женщины остались двое детей
Происшествия
На 30 детей-фигуристов спортшкола закупила 22 пары ботинок и 13 лезвий для коньков
Общество
Минутное дело: Оксана Хлякина почти уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области
Общество
Внук женщины-бухгалтера украл деньги со счета ее компании
Происшествия
У 22-летнего мигранта-закладчика нашли 70 доз наркотика
Происшествия
В Задонске воронежец насмерть забил своего гостя 49 ударами
Происшествия
По липовым документам о работе в селе 47-летний мужчина получил миллион рублей
Происшествия
В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!
Общество
За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения
Происшествия
Читать все
В России
46
сегодня, 12:17

Президент РФ поручил выплачивать по 65 тысяч рублей потерявшим жилье в Курской области

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей каждый месяц всем потерявшим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона.

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество. Средства будут им поступать до момента полного освобождения региона от ВСУ.

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — заявил глава государства на совещании с кабмином.

Путин подчеркнул, что это отдельная выплата, а не добавка к каким-то другим пособиям, — передает ТАСС.

«Всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении - это 112 тыс. 620 человек — будем выплачивать ежемесячно (до момента полного освобождения территорий от бандформирований) по 65 тыс. рублей. Дополнительно к тому, что сейчас люди получают», — уточнил российский лидер.

По его словам, это касается всех категорий граждан.

«Когда мы с вами договорились о том, что окажем людям помощь в размере средней заработной платы по региону, то я имею в виду всех граждан. Это и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети. Все. Каждому по 65 тыс. рублей. Прошу из этого исходить, чтобы здесь не было никакого недопонимания», — поставил задачу глава государства.

Такая мера даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилье, начать ремонт, приобрести дополнительное имущество, — пояснил Путин.

«Да, это неординарная мера, ничего подобного мы раньше не делали. Но и люди в такое положение никогда раньше не попадали. Нужно помочь», — резюмировал глава государства.

Он поручил министерству финансов обеспечить необходимое финансирование.

«Есть. Будет сделано», — отреагировал глава Минфина России Антон Силуанов.
Курск
жилье
выплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить