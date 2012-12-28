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В России
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вчера, 10:40
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В Минстрое предлагают вернуться к единому платежному документу за ЖКУ
В России хотят ввести едины платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров (с ресурсоснабжающими компаниями)», — сказал Файзуллин.
Речь идет о расчетных центрах, которые нанимают коммунальщики и управляющие компании как платежных агентов для выставления квитанций, — рассказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук.
«Бывает в регионах собственнику приходит по несколько бумажных квитанций: отдельно за капремонт, отдельно за свет, отдельно за все остальное. Минстрой предлагает ввести принцип единой платежки для гражданина, это обосновано, но сталкивается с проблемой, что по капремонту счет приходит на квартиру, а за коммуналку и жилищные услуги персонально на собственника», — отметил специалист.
Ранее министерство совместно с другими ведомствами обсуждало возможность создания в РФ единого платежного документа за ЖКУ. Предлагалось изучить возможность внедрения единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.
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