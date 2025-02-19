Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь
Происшествия
В Липецке горел ресторан грузинской кухни
Происшествия
Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
Общество
На липецкой окружной столкнулись три машины
Происшествия
Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача
Происшествия
«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Общество
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
Общество
Читать все
Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда
Происшествия
Ещё одной вышедшей на пенсию собаке подыскивают хозяина
Общество
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
Цены на бензин снова подскочили вверх
Экономика
Будут ли Анатолию Емельянову платить зарплату в областном Совете?
Политика
39-летнюю женщину осудили за кражу почти 85 тысяч рублей с банковской карты раненого участника СВО
Происшествия
В Липецкой области наградили лучших инженеров
Общество
35-летний липчанин хотел пройти IT-курсы и нарвался на мошенников
Происшествия
В Липецкой области ночью местами до -22
Погода в Липецке
Читать все
В мире
340
вчера, 09:59

Физики нашли математическое доказательство библейского сотворения мира

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо нашли математическую формулу, доказывающую библейское сотворение мира.

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, опубликовали статью «Как создать Вселенную», в которой они рассмотрели библейскую версию сотворения мира. Работа ученых доступна в библиотеке Корнеллского университета.

В статье специалисты заявляют, что «мир возник так, как написано в Библии». Они утверждают, что с помощью математического языка смогли доказать эту версию происхождения Вселенной, — пишет Lenta.ru.

В своих вычислениях ученые опирались на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым. Сделав выводы из исследований, физики отметили, что Вселенная образовалась из хаоса, как описано в священном писании. Из этой картины «складывается упорядоченный мир со стабильной материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией».

Эксперты также обнаружили несостыковки в Ветхом Завете. В Библии Бог предстает антропоморфным существом с конечностями, а в рамках Вселенной он является вибрацией и энергией, которая определяет все мировые процессы.
сотворение мира
наука
религия
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить