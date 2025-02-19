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В мире
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вчера, 09:59
Физики нашли математическое доказательство библейского сотворения мира
Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо нашли математическую формулу, доказывающую библейское сотворение мира.
В статье специалисты заявляют, что «мир возник так, как написано в Библии». Они утверждают, что с помощью математического языка смогли доказать эту версию происхождения Вселенной, — пишет Lenta.ru.
В своих вычислениях ученые опирались на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым. Сделав выводы из исследований, физики отметили, что Вселенная образовалась из хаоса, как описано в священном писании. Из этой картины «складывается упорядоченный мир со стабильной материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией».
Эксперты также обнаружили несостыковки в Ветхом Завете. В Библии Бог предстает антропоморфным существом с конечностями, а в рамках Вселенной он является вибрацией и энергией, которая определяет все мировые процессы.
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