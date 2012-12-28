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В России
24
26 минут назад

Россияне рекордно увеличили траты на досуг

В прошлом году россияне потратили на музеи, концерты, кино и спортивные мероприятия в полтора раза больше. Такой прирост — максимальный как минимум с 2019 года, подсчитали аналитики FinExpertiza по данным Росстата (исследование есть у «Известий»). За три квартала 2024-го расходы семей на досуг составили в среднем 6,5 тыс. рублей в месяц.

Причина в том, что в условиях экономической нестабильности россияне стали уделять больше внимания развлечениям, при этом отказываясь от крупных покупок, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Этому также поспособствовал рост цен и ставок по кредитам на жилье и автомобили, добавил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Сейчас именно миллениалы и зумеры — основной источник роста расходов на развлечения, уверена доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Молодежь больше тратит деньги на впечатления, а не на потребительские товары.

Роль также сыграл рекордный рост реальных зарплат в 2024-м — на 8,7%, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом больше всего на развлечения тратились жители Чукотки и Москвы — в месяц по 29 тыс. А меньше всего — в Ингушетии, Чечне и Дагестане, где на отдых выделяли меньше 700 рублей.

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