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В России
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26 минут назад
Россияне рекордно увеличили траты на досуг
Причина в том, что в условиях экономической нестабильности россияне стали уделять больше внимания развлечениям, при этом отказываясь от крупных покупок, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Этому также поспособствовал рост цен и ставок по кредитам на жилье и автомобили, добавил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Сейчас именно миллениалы и зумеры — основной источник роста расходов на развлечения, уверена доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Молодежь больше тратит деньги на впечатления, а не на потребительские товары.
Роль также сыграл рекордный рост реальных зарплат в 2024-м — на 8,7%, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
При этом больше всего на развлечения тратились жители Чукотки и Москвы — в месяц по 29 тыс. А меньше всего — в Ингушетии, Чечне и Дагестане, где на отдых выделяли меньше 700 рублей.
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