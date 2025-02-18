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В России
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52 минуты назад
В РФ набирает популярность тенденция намеренно заражать детей ветрянкой
В России набирает популярность новая тенденция — родители специально заражают своих детей ветряной оспой.
Как отмечает издание, попасть на такое мероприятие можно по объявлению в интернете, причем вход на него платный. По данным Mash, родители начали намеренно заражать детей из-за перебоев в поставках вакцин от ветрянки.
Такие вечеринки проводят в Ярославской, Воронежской, Нижегородской областях и других регионах. Взрослые, которые приводят детей, чтобы намеренно заразить их, считают, что чем раньше ребенок переболеет ветрянкой, тем лучше для его здоровья.
Однако врачи выступают категорически против «ветряночных вечеринок». Как отметила инфекционист Екатерина Кулова, главная опасность такого способа заражения в том, что течение заболевания может оказаться очень тяжелым.
В Минздраве Воронежской области заявили, что в РФ иммунизация населения против ветряной оспы не предусмотрена. Препараты для профилактики не поступают. Вакцины закупаются только для иммунизации не болевших и не привитых лиц, призываемых на военную службу.
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