Не женская профессия

Все чаще в сферах, традиционно считающихся сугубо мужскими, мы встречаем женщин. Профессия водителя автобуса – не исключение.

Липецких женщин привлекает хороший заработок – за прошлый год у муниципального перевозчика зарплата водителей выросла на 35%. А еще дамам нравится удобный график и минимум бумажной работы. АО «Липецкпассажиртранс» приглашает на работу водителей с правами категории «В» и «С», гарантируя переобучение за свой счет на права категории «D».

Ольга Будюкина всю свою взрослую жизнь провела с детьми. С двумя своими и сотнями чужих: работала няней и воспитателем. В 37 лет женщина решила кардинально изменить жизнь. Сейчас она — без пяти минут водитель автобуса.







— Меня давно привлекал общественный транспорт. А в последние годы я часто вижу женщин, которые водят автобусы. А чем я хуже? У меня 11 лет водительского стажа! Пришла зимой прошлого года тогда еще в МУП, рассказала о своем желании сесть за руль автобуса. Узнала все, что мне нужно, об этой работе. Мне понравилось то, что я могу подобрать под себя график, при этом получать достойную зарплату. Я мама — мне еще нужен соцпакет и госгарантии, которые вряд ли дал бы частный перевозчик. Мне предложили отучиться по направлению предприятия в автошколе на категорию «D». Обучение заняло два месяца. Скоро у меня экзамен в ГАИ.

— Сдаст? — спрашиваем у гендиректора АО «Липецкпассажиртранс» Дмитрия Мартыненко.

— Думаю, да, — отвечает он. — Уровень подготовки этого курсанта очень высокий. У нас есть договор с автошколой, и в ней уделяют обучению наших людей ровно столько времени, сколько им нужно для уверенности в вождении автобуса. Мы сопровождаем нашего работника на всех этапах обучения до момента сдачи экзаменов на категорию «D». Ведь в перспективе этот человек будет нести ответственность за десятки человеческих жизней, работая на маршрутах.





В автошколе Ольга училась вождению на микроавтобусе. Говорит, что габариты почувствовала сразу. «Все не так, как на легковой машине. Автобус, который я буду водить, еще больше. 12 метров в длину. Но после экзаменов мне сразу не доверят возить пассажиров, предстоит еще и стажировка».

Дмитрий Мартыненко говорит об ответственном подходе к обучению новых водителей в «Липецкпассажиртрансе». Выпускника автошколы с еще горячими правами не выпускают сразу в открытое плавание. Ольга продолжит обучение уже на предприятии. Месяц она будет усиленно стажироваться: ездить по территории, привыкать к габаритам автобусов, заезжать в ремонтно-механическую мастерскую, на заправку, загонять машину на смотровую яму, проходить предрейсовый и послерейсовый осмотр с механиками, оформлять у диспетчера путевой лист… Все это время рядом с ней будет опытный водитель-наставник. Новичок с ним в пустом автобусе будет ездить в межпиковое время или в выходные по всем маршрутам, которые обслуживает муниципальный перевозчик. Потом — внутренний экзамен. Пока наставник не подтвердит, что водитель готов, того на маршрут не выпустят. Затем новичка ставят на более легкие маршруты, на садоводческие, в частности, где водитель не работает с наличкой, не контролирует оплату, а часть маршрута проходит по пригороду, по садам.

— Наша задача — позволить новичку легко войти в новый для него ритм. Это — до 300 километров за смену при средней скорости 20 км/ч по городу. Чтобы новичок втянулся, привык, — добавляет гендиректор.

— Страха у меня нет, ведь я хочу осуществить свою мечту. Это же здорово — ехать по городу, видеть смену пейзажа. Дети мои подросли, и я хочу больше зарабатывать. Часто бывает так, что рабочий день закончился, а документы забираешь с собой домой, чтобы завершить задачи. Здесь будет большой плюс: закончил смену — и домой со свободной головой! Все остальное с автобусом сделают на предприятии, — говорит Ольга.

Это, кстати, преимущество муниципального перевозчика. Во многих компаниях на водителях зачастую и техобслуживание, и ремонт автобусов.

— Если у частника сломается автобус на линии, к нему на помощь не приедет «техничка», бригада слесарей и тягач, как это бывает в случае поломки нашей машины. Водитель у нас настолько ценный работник, что ему просто предоставят другой автобус, ведь у нас у нас есть резерв техники, всегда готовой сменить вышедшую из строя. Нам хватает подвижного состава, но беда — с водителями, — выкладывает карты на стол Дмитрий Мартыненко.

Дмитрий Мартыненко сетует на падение в свое время престижа водительской профессии. «Липецкпассажиртрансу» как воздух нужна новая кровь, так как в АО две трети водителей — в возрасте за 50. Поэтому чисто технически муниципальный перевозчик имеет возможность увеличить свою долю на рынке городских перевозок, взяв на обслуживание у частников те маршруты, на которые у горожан много жалоб, но сделать это при существующем дефиците водителей нереально.

Из-за того, что старики уходят на пенсию, а молодежь не прельщает весь день крутить руль, в АО «Липецкпассажиртранс» сделали ставку на женщин. Здесь уже работают 20 девушек, большинство из которых — бывшие водители троллейбусов. Есть здесь и семейные пары: Сергей и Юлия Маркеевы, Анатолий и Людмила Хомутинниковы, работающие вдвоем на одном маршруте.

В прошлом году МУП «Липецкпассажиртранс» уже дважды повышал водителям зарплату. На 15% и на 20%. Если в 2023-м водитель в среднем получал 70,6 тысяч рублей в месяц, то к концу прошлого года — 104,6 тысячи. Но можно зарабатывать и больше.

— Чтобы заработать 100 тысяч, нужно потрудиться больше среднемесячных 170 часов. Если мы говорим просто о работе в обычном графике, о смене в 8-9 часов с утра до обеда или с обеда до вечера, то водителю начислят 60-70 тысяч. Поэтому кто-то выбирает полуторасменку, кто-то выходит в свой выходной. С двойной оплатой, все как положено. В основном, люди к нам приходят зарабатывать. Но переработок в течение смены у нас нет. Все работают по Трудовому кодексу. Нам нужны и те, которые готовы работать меньше: водители школьных автобусов на один-два рейса в день, и мы готовы принять на такие перевозки даже пенсионеров. Нам нужны водители для дежурных автобусов, которые рано утром собирают наших сотрудников по городу, а вечером развозят их по домам. Они работают ночью. Это полегче, чем на линиях с их часами пик и дорожными пробками, — говорит гендиректор АО.

В «Липецкпассажиртрансе» зарплата полностью белая. И соответственно, производятся все социальные отчисления, которые формируют, в том числе и будущую пенсию.

—По спецоценке охраны труда у водителей отпуск — до 45 дней. Им начисляется льготный стаж с возможностью выхода на пенсию уже в 55 лет — для мужчин, отработавших 20 лет и в возрасте 50 лет — для женщин при стаже работы на линии 15 лет. Думаем ввести полисы дополнительного медицинского страхования за счет средств предприятия, а это доступ к медицинским услугам высокого качества, оказание экстренной помощи при болезнях и травмах, качественное стоматологическое лечение, санатории и курорты, — добавляет гендиректор.

А вот и еще плюсы работы в АО «Липецкпассажиртранс» — новая техника. Белые автобусы муниципального перевозчика видны издалека. Они выигрышно смотрятся на фоне разношерстных 35-40-летних «Мерседесов», «Вольво», «МАНов» не только по дизайну, но и по состоянию салонов, кондиционерам. Рабочее место водителя — отдельная история. Это изолированная от салона кабина, в которой есть небольшое окошко для приема наличных. Климат-контроль, регулируемое под индивидуальные запросы водителя кресло. Водитель видит дорожную обстановку и все, что происходит в салоне, через камеры на своем мониторе. За последние годы перевозчик пополнил свой парк более чем на 200 новых автобусов, практически полностью его обновив. Средний возраст белых автобусов — шесть лет.





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