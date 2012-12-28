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В России
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23 минуты назад
Программу маткапитала продлили до конца 2030 года
Госдума сразу в двух чтениях, втором и третьем, приняла закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 20230 года.
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет — по 31 декабря 2030 года — предложил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.
«После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Поддержка семей с детьми, будущих родителей – приоритет в работе депутатов. Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: он составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей — на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей», — отметил Володин.
По его словам, «несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции государством выполняются не только все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан. Это результат работы политической системы и экономической модели, созданных Президентом Владимиром Путиным».
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