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Происшествия
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сегодня, 15:25
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Курьеры из Липецка осуждены в Пензе за мошенничество
Двое липчан, работая на телефонных мошенников выезжали в разные города, чтобы забирать у обманутых деньги.
Мошенники использовали старую схему: «ваш родственник попал в беду». За деньгами липчане выезжали в Пензу, Тамбов и Саранск. У жертв они забрали и перевели «работодателям» 690 тысяч рублей, оставив себе определенный процент.
После задержания они оправдывали свое участие в преступной схеме сложным финансовым положением и отсутствием работы.
Первомайский суд Пензы суд приговорил 29-летнего липчанина к 5 годам лишения свободы, 33-летнего к 5 годам и 6 месяцам заключения. После апелляции одного из осужденных, областной суд приговор оставил без изменений.
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