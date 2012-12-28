Курьеры из Липецка осуждены в Пензе за мошенничество

Двое липчан, работая на телефонных мошенников выезжали в разные города, чтобы забирать у обманутых деньги.

Двое липчан, 33 и 29 лет, нашли в Интернете подработку. Им предлагалось выезжать по адресам обманутых мошенниками граждан и забирать деньги, которые затем следовали переводить «работодателям».Мошенники использовали старую схему: «ваш родственник попал в беду». За деньгами липчане выезжали в Пензу, Тамбов и Саранск. У жертв они забрали и перевели «работодателям» 690 тысяч рублей, оставив себе определенный процент.После задержания они оправдывали свое участие в преступной схеме сложным финансовым положением и отсутствием работы.Первомайский суд Пензы суд приговорил 29-летнего липчанина к 5 годам лишения свободы, 33-летнего к 5 годам и 6 месяцам заключения. После апелляции одного из осужденных, областной суд приговор оставил без изменений.