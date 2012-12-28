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В России
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сегодня, 15:18
В РФ до 2030 года предстоит заместить свыше десяти миллионов работников
России до 2030 года предстоит заместить в связи с выходом на пенсию больше десяти миллионов работников.
«В этот же период, исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в период спокойного развития экономики, нам предстоит заместить ввиду выхода на пенсию еще 10,1 млн человек», — рассказала Голикова на представлении нацпроекта «Кадры» комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По ее словам, потребность в кадрах оценивается в 3,1 млн человек к 2030 году по отношению к 2022 году.
«Практически это означает следующие: на период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тыс. человек», — отметила вице-премьер.
Она добавила, что общая оценка по замещению и вовлечению в экономику работников на сегодняшний день составляет 10,9 млн человек.
«Это та цифра, с которой мы работаем и по которой, по сути, мы осуществляем соответствующие расчеты и ориентируем наши мероприятия не только нацпроекта «Кадры», но и в большей степени даже других национальных проектов», — отметила Голикова.
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