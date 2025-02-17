Опубликованы кадры крушения самолета в аэропорту Торонто

Крушение рейса 4819 авиакомпании Delta Airlines в аэропорту канадского города Торонто попало на видео. На кадрах запечатлена жёсткая посадка самолёта и взрыв одного из двигателей после приземления.