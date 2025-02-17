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38 минут назад

Опубликованы кадры крушения самолета в аэропорту Торонто

Крушение рейса 4819 авиакомпании Delta Airlines в аэропорту канадского города Торонто попало на видео. На кадрах запечатлена жёсткая посадка самолёта и взрыв одного из двигателей после приземления.

Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто.

На кадрах видно, как самолет совершает жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего началось возгорание. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно разглядеть, как воздушное судно при приземлении сильно ударилось о землю. В результате лайнер перевернулся на крышу, крылья и хвостовое оперение при этом отлетели, — передает РИА Новости.

На второй видеозаписи показан момент эвакуации пассажиров. Людям пришлось покидать борт в легкой одежде, несмотря на то, что летное поле в снегу.

Самолет Delta Airlines 17 февраля перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что инцидент обошелся без жертв.

Один из пассажиров рассказал порталу TMZ, что в момент посадки самолёт занесло сильным боковым ветром. Спустя мгновение после касания борт перевернулся. По данным воздушной гавани, в этот день Торонто окутал ещё и мощный снегопад.

Местный телеканал CTV сообщил, что число пострадавших в результате инцидента возросло до 18 человек. Известно, что один ребенок и двое взрослых получили тяжелые травмы, — пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. Лишь чудом никто не погиб.
крушение самолета
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