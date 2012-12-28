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В России
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сегодня, 13:39

Западные бренды не вернутся в РФ на прежних условиях

Определённые ниши уже заняты российскими производителями.

Политолог Евгений Михайлов заявил, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях, — передает RT.

По его словам, определённые ниши уже заняты российскими производителями.

«Им дали возможность развиваться. Сейчас, когда придут бренды, где уже рынок заполнен российскими производителями, то это принесёт ущерб национальной экономике и национальным интересам. Соответственно, здесь нужно рассматривать иное законодательство в случае возврата определённых компаний», — считает Михайлов.

Он добавил, что предпочтение нужно отдать тем компаниям, «где ещё нет полного импортозамещения, где мы можем действительно закрыть определённые проблемные зоны».

«По-другому нельзя, потому что наш бизнес во многом только начал подниматься. Так что к возвращению западных компаний нужно подходить очень-очень избирательно», — резюмировал политолог.

В России готовят возвращение западных брендов и компании, в первую очередь тех, кто лоялен к нынешнему президенту США Дональду Трампу, — пишет «Взгляд».

В Союзе торговых центров России заявили, что в частном порядке ведут переговоры о возвращении в Россию с корпорацией Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius), покинувшей Россию в 2022 году.

При этом российские власти пока довольно спокойно относятся к возврату западных компаний.
бренды
иностранные компании
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