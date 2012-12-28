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В России
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сегодня, 12:54

Эксперт предупреждает о крупном штрафе владельцев старых газовых плит

Владельцам квартир, в которых установлены старые газовые плиты, грозит штраф до 25 тыс. рублей.

С 2025 года в России ужесточаются требования по эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Использование плит с истекшим сроком службы грозит штрафом и влечет за собой административную ответственность, — заявила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Размер штрафа достигает от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, при повторном нарушении сумма увеличивается до 25 тыс. рублей, — передает «Прайм».

Средний нормативный срок службы газовых плит — 14 лет. Точные сроки указаны в техпаспорте оборудования, после них следует провести диагностику изделия или заменить плиту на другую.

В целях безопасности и избежания штрафов эксперт советует регулярно проверять срок эксплуатации газовых приборов, вовремя осуществлять техобслуживание и диагностику изделий и заменять их в случае необходимости, а также не препятствовать проверке оборудования работниками газовых служб.

С 1 января 2025 года собственника квартиры могут оштрафовать и в случае нарушения пожарной безопасности. Размер штрафа достигает 15 тыс. руб.

Пожарные люки (при их наличии) на балконах не должны загромождаться мусором. В квартире нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости. «Входная дверь в подъезд должна свободно открываться. Более того, штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. грозит собственникам, которые захотят изменить направление открывания входной двери. Это важно, если случится пожар и дело дойдет до эвакуации граждан», — объяснял президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев.
штрафы
плиты
газ
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