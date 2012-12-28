В Госдуму внесут проект о праве женщин уйти в декрет на любом сроке

Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. Сроки окончания отпуска останутся прежними: 70 дней после родов, 86 дней в случае осложненных родов и 110 дней при многоплодной беременности.