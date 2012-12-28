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В России
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44 минуты назад
В Госдуму внесут проект о праве женщин уйти в декрет на любом сроке
Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. Сроки окончания отпуска останутся прежними: 70 дней после родов, 86 дней в случае осложненных родов и 110 дней при многоплодной беременности.
Они внесут в палату соответствующий законопроект, который рассмотрят 18 февраля.
Уточняется, что документ вносится во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — передает РИА Новости.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7-9 акушерским неделям. По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет, а именно в первый триместр беременности, и раннее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения во время беременности и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление.
«В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение – распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам», — заявил Миронов.
По его словам, согласно инициативе, отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации, а сроки окончания отпуска остаются прежними – 70 дней после родов (86 дней – в случае осложненных родов, 110 дней – при многоплодной беременности).
«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — добавил лидер эсеров.
По его мнению, если женщина чувствует, что для здоровья - ее и малыша - так будет лучше, она сможет взять отпуск, и принятие данной инициативы позволит снизить риски осложнений при беременности и родах, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации.
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