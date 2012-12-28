Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Обчистившая будущую свекровь на четыре миллиона рублей 22-летняя девушка получила 4,5 года колонии
Липчане перевели деньги мошенникам по советам сотрудников «ФСБ», «Роскомнадзора» и «Госуслуг»
Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
В России
1
21 минуту назад
Завершены испытания ракеты 9М134 «Булат»для противотанковых комплексов
«Булат» разработан для поражения среднебронированных целей, включая технику с динамической защитой, легкобронированные и небронированные цели. Ракета оснащена помехозащищенной системой управления с телеориентированием в лазерном луче.
«Испытания лёгкой ракеты 9М134, также известной как «Булат», завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено», — уточнили в компании.
«Булат» создали для поражения среднебронированных целей, которые, в частности, могут быть оснащены динамической защитой, а также техники с легкой броней и без брони. Ракета оснащена системой, защищенной от помех, с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность пуска составляет не менее 3,5 километра. Также снаряд имеет тандемную кумулятивную боевую часть, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии