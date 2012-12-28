Завершены испытания ракеты 9М134 «Булат»для противотанковых комплексов

«Булат» разработан для поражения среднебронированных целей, включая технику с динамической защитой, легкобронированные и небронированные цели. Ракета оснащена помехозащищенной системой управления с телеориентированием в лазерном луче.