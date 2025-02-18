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В России
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сегодня, 10:46
IT-эксперт призвал россиян не отвечать на звонки с неизвестных номеров
Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, следует соблюдать пять правил по безопасности.
По его словам, чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, следует соблюдать несколько проставил правил.
Во-первых, чтобы не стать жертвой мошенников и спамеров, эксперт советует не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Он объяснил, что в случае, если звонок важен, собеседник даст об этом знать. Также специалист рекомендует не оставлять номер на сомнительных сайтах и форумах, а также не публиковать его в соцсетях и на досках объявлений.
Кроме того, аналитик призвал тех, кто хочет перезвонить на неизвестный номер, сначала проверить его в специальных базах, определяющих его принадлежность к мошенникам. В случае, если человек уже ответил на звонок, но не понимает, говорит ли он с мошенниками, следует сбросить вызов и самому перезвонить в компанию или орган, представителем которого назвал себя звонивший.
Специалист подчеркнул, что нельзя называть по телефону личные данные.
«Банки, государственные службы и операторы связи не запрашивают коды из SMS, CVV-код карты или логин и пароль от интернет-банка», — отметил он.
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