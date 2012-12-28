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В России
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21 минуту назад
После атаки беспилотников на Кубани поврежден 51 дом
После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянском и Северском районах Краснодарского края было повреждено 51 здание.
Комиссии осмотрели 4 из 5 пострадавших дома в Славянском районе, а также в поселке Ильском все 46 домов и 2 нежилых объекта. В домах проживают 122 человека. Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 38 украинских БПЛА над акваторией Азовского моря и 24 над территорией Краснодарского края.
Позднее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА на частные жилые дома пострадала четырехлетняя девочка, ее успешно прооперировали, — передает ТАСС.
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