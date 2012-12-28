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В России
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сегодня, 16:16
Первая партия автомобилей приехала по железной дороге в Кузбасс из Китая
«Автомобили доставили в контейнерах типа Оpen top, которые защищают груз от осадков и внешнего воздействия. Потом машины отправили специализированным автотранспортом», — пишет издание.
Особенность такой схемы перевозки заключается в том, что из Кузбасса в Китай в контейнерах отправляют каменный уголь, а в обратном направлении в них же везут товары промышленного назначения. Теперь к ним добавились и машины.
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