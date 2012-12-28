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37 минут назад

Суд Москвы оштрафовал Центробанк за нарушения правил хранения боевого оружия

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центробанк за нарушения правил хранения боевого оружия.

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центральный банк России за нарушения правил хранения боевого оружия, выявленные при проверке одного из зданий регулятора, — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении.

«Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП РФ (незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия), и назначить административное наказание в виде административного штрафа», — говорится в одном из документов дела. Сумма, на которую оштрафован Центробанк, в материалах не приводится, однако по этой статье для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Согласно имеющимся в деле сведениям, инспекторы Росгвардии провели несколько выездных проверок здания Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве. В ноябре 2023 года и в апреле 2024 года там ими были выявлены нарушения правил хранения оружия. В оружейной комнате были обнаружены боевые пистолеты, в том числе два ПМ, которые принадлежали службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП "Регион профи". Таким образом, по мнению инспекторов Росгвардии, Центробанк хранил в одном из своих помещений пистолеты, собственником которых не являлся. Это считается нарушением ФЗ «Об оружии».

Представители Центробанка во время заседания суда заявили, что организация виновной себя не считает. По их словам, Банк России имеет разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему, выданное в ноябре 2023 года сотрудниками Росгвардии. Кроме того, указанное в деле оружие хранилось в Центробанке в течение очень небольшого промежутка времени - не более двух часов. Пистолеты были сданы на время пребывания в здании Банка России инкассаторов ПАО «Сбербанк», которые прибыли туда для сдачи-приема ценностей. После завершения указанной процедуры пистолеты охранникам вернули.

Центробанк подал на решение суда апелляционную жалобу.
оружие
хранение
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