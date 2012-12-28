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сегодня, 16:10

50% такси в РФ предлагают обязать иметь детские кресла

В России 50% такси предлагают обязать иметь детские кресла, а также ввести ограничения на увеличение тарифа, если у водителя есть такая опция. Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. С соответствующим документом ознакомились «Известия». В нем указано, что инициатива призвана повысить доступность поездок для семей с детьми.

«Согласно данным Росстата, с начала 2024 года стоимость перевозок в такси выросла сразу на 13,8%. Статистика Общественного совета по развитию такси, который объединяет перевозчиков из более чем 70 субъектов страны, говорит о том, что стоимость выросла в среднем на 30%. Особенно остро рост цен касается «детских» тарифов, предусматривающих, что транспортные средства должны быть обеспечены специальными удерживающими устройствами», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также уточняется, что вопросы определения размеров тарифов такси регламентируются законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Им установлено, что перевозчик обязан обеспечить дополнительные требования к обслуживанию семей с детьми. Однако, как поясняется в документе, если пассажир указывает на необходимость наличия детского кресла, то в настоящее время отмечается увеличение стоимости перевозок до 50%.

Депутаты подчеркнули, что это приводит к снижению доступности услуг легкового такси, поскольку большая часть транспортных средств не оборудована такими устройствами, и ухудшает положение родителей с детьми по сравнению с иными категориями пассажиров.

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