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В мире
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сегодня, 15:48
На Земле ожидается магнитная буря
Геомагнитное поле нашей планеты может перейти в возбужденное состояние в первой половине дня 18 февраля – с 6.00 до 12.00.
Отмечается, что вероятность геомагнитных возмущений 18 февраля составляет 40%, вероятность магнитных бурь — 17%.
По данным ученых, пик геомагнитной активности ожидается в период с 06:00 часов до 12:00 часов мск, — пишет «Газета.Ru».
Земля находится в зоне действия корональной дыры, что может стать причиной колебаний магнитного поля нашей планеты.
В классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
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