НЛМК приглашает школьников в профориентационную программу «ПрофСтарт»

Новолипецкий металлургический комбинат проводит набор девятиклассников в профориентационную образовательную программу «ПрофСтарт». Она помогает школьникам определиться с профессией, получить преимущества при поступлении в базовые учебные заведения компании и стипендию НЛМК.

Программа «ПрофСтарт» пройдет на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. Школьников ждет знакомство с приоритетными для НЛМК направлениями профессиональной подготовки, мастер-классы в производственных мастерских и лабораториях учебных заведений, подготовка к ОГЭ по математике. В профориентационную программу также включены настольные игры, квизы, квесты по металлургии, экскурсии в структурных подразделениях комбината и Музее НЛМК.







Набор школьников в «ПрофСтарт» завершится 25 февраля, а 27 февраля начинается обучение. Его продолжительность – 3 месяца. Выпускники «ПрофСтарта» будут иметь преимущество при поступлении в Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум, а при зачислении получат сертификат на стипендию НЛМК.







Подать заявку на профориентационную программу «ПрофСтарт» можно по ссылке. Подробная информация по телефону: 8 951 300 88 60. Обучение по профориентационной программе для участников бесплатное, его финансирует комбинат.

Профориентационная программа для девятиклассников стартовала в 2016 году и помогла определиться с профессией более 500 школьникам. За последние 5 лет в базовые учебные заведения НЛМК поступило 64% выпускников «ПрофСтарта».



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