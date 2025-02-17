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В России
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23 минуты назад
В РФ растет доля несовершеннолетних и пожилых инвесторов
В России наблюдается рост числа инвесторов, особенно среди пенсионеров и молодежи.
В 2024 году средний возраст инвесторов, которые стремятся получить прибыль или сохранить свой капитал, составил 36 лет. Число клиентов Московской биржи, имеющих брокерские счета, увеличилось на 5,4 миллиона и достигло 35,1 миллиона человек. Особенно заметный рост наблюдается среди двух возрастных групп: людей моложе 18 лет и старше 65 лет. Количество молодых инвесторов с 2021 года увеличилось в 20 раз (их доля от общего числа составляет менее 1%), а число пожилых инвесторов — в 2,5 раза (их доля менее 3%).
Специалисты из лаборатории финансовой грамотности Центрального университета считают, что люди пенсионного возраста начинают инвестировать, поскольку ищут альтернативные способы сохранения своих сбережений на длительный срок. В качестве таких способов они рассматривают, например, покупку ценных бумаг.
В списке самых перспективных акций на 2024 год оказались сразу две компании из нефтегазовой отрасли — «Лукойл» и «Газпром». Лидерами стали Сбербанк и «Т-технологии». «Яндекс» поднялся с четвёртого на пятое место. Частные инвесторы выбирают для инвестиций финансовый сектор, энергетику и добычу полезных ископаемых, а также переработку и производство сырья.
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