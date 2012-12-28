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В России
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сегодня, 14:17
Правительство РФ утвердило посадку граждан на поезд по биометрии
Правительство разрешило применять биометрию для посадки граждан на поезд, закрытое тестирование сервиса планируют провести в 2025 году.
«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено», — говорится в сообщении.
Как предполагается, закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году, а граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.
«Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы», — добавили в аппарате вице-премьера.
Как отметил Григоренко, биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их, — передает ТАСС.
«Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — сказал он.
Единая биометрическая система — цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи, получение сим-карты и ряд других. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.
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