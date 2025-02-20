Правый и левый берега реки в Липецке летом свяжут новой трамвайной веткой

Генеральный директор «Мовиста Регион Липецк» Иван Федоров рассказал GOROD48 о реализации концессии по модернизации сети городского электротранспорта.

Липецк — один из немногих городов России, где идут работы по кардинальному обновлению трамвайной сети. К этому масштабному проекту приковано внимание горожан, лишившихся удобного вида общественного транспорта на время производства работ. Поэтому интервью на эту тему — более чем актульно.

- Впервые в новейшей российской истории в соответствии с поручением Президента в стране реализуется программа модернизации городского электрического транспорта. Проект финансируется за счет федерального бюджета, кредитов ВЭБ.РФ и средств инвесторов. Правительство одобрило 10 заявок на обновление ГЭТ, Липецк вошел в число этих городов. По нашим данным, сроки реализации проекта в нашем городе сдвинулись. С чем это связано?

- Перенос сроков связан с изменением графика финансового закрытия, которое напрямую влияет на темпы строительных работ. Первоначально финансирование проекта должно было полностью открыться в феврале 2023 года, но из-за длительных процедур согласования доступ к заемным средствам был получен только в сентябре. Это повлекло за собой цепочку сдвигов: поставщики материалов и подрядчики не могли приступить к работам в запланированные сроки, что в конечном итоге сказалось на реализации проекта.

Важно отметить, что подобные вызовы характерны для всех регионов-участников программы модернизации рельсового транспорта. В связи с этим сейчас совместно с Минтрансом России, госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и ФАС России прорабатывается возможная корректировка планов работ с учетом текущих условий.

- Поскольку данная федеральная программа по модернизации ГЭТ принята и реализуется впервые, с чем концессионер сталкивается в процессе реализации проекта? Сформировались ли на основе практики у вашей компании какие-то предложения и дополнения в программу для того, чтобы не было срывов сроков, и горожане получали новый красивый трамвай для своих поездок вовремя?

- Проект модернизации трамвайной сети в Липецке – это часть масштабной федеральной программы обновления городского электротранспорта, которая реализуется впервые. Такая комплексная трансформация инфраструктуры неизбежно сталкивается с рядом вызовов:

Согласование проектных решений. Взаимодействие с собственниками земельных участков, инженерных коммуникаций и других объектов требует большого количества согласований, что влияет на сроки. Например, проектирование шестого этапа временно приостановлено из-за необходимости утверждения новой трассировки.

Рост стоимости строительства. За последние два года резко выросли цены на материалы и строительные работы, что потребовало дополнительного финансирования.

Финансовые механизмы. Программа концессий в сфере ГЭТ проходит этап становления, и многие вопросы, связанные с ее реализацией, требуют доработки.

На данный момент компания не направляла официальных предложений по изменению программы, однако готова участвовать в дискуссии по ее совершенствованию.

- Уже во время реализации концессии выяснилось, что техническое состояние Октябрьского моста не позволяет проложить по нему новые пути взамен существующих и что нужен новый мост! Поэтому пока новые трамваи вынуждены ездить по старым рельсам действующего моста. Какие варианты решения есть у данной проблемы?

- В рамках концессионного соглашения предполагалась укладка новых рельсов на Октябрьском мосту. Однако в ходе обследования выяснилось, что конструкция моста требует ремонта, а полноценную модернизацию трамвайной инфраструктуры на нем можно выполнить только после реконструкции самого объекта.

В результате было принято решение о временном сохранении существующих путей. Безопасность движения на этом участке обеспечит МУП «Горэлектротранспорт», которое проведет необходимые работы по поддержанию инфраструктуры в рабочем состоянии.

Перспективное решение проблемы – капитальная реконструкция моста с учетом прокладки современных трамвайных путей. Этот вопрос находится в ведении городской администрации.

- Как изменения ключевой ставки Банка России влияют на процесс реализации проектов по обновлению ГЭТ? Планируются ли какие-то дополнительные меры поддержки со стороны ВЭБ.РФ и Правительства?

- Ключевая ставка ЦБ с момента подписания концессионного соглашения в октябре 2022 года выросла почти в три раза. Это существенно повлияло на стоимость привлеченного финансирования, стоимость строительных материалов, оборудования и услуг подрядчиков.

Для минимизации рисков прорабатываются различные меры поддержки, включая возможное увеличение объемов финансирования проекта. Однако окончательные решения по этому вопросу пока не приняты.

- В последний раз ход концессии обсуждали в горсовете минувшей осенью. Тогда депутатам продемонстрировали слайд, из которого следовало, что в целом по состоянию на 7 октября в Липецке было демонтировано 63% путей, уложено — 43%. То есть, несмотря на все трудности, проект движется. Впереди активный строительный сезон, что планируется сделать в ближайшие полгода?

- На ближайшие шесть месяцев запланирован ряд ключевых этапов:

Проектирование и экспертиза. Необходимо завершить разработку проектно-сметной документации по оставшимся этапам.

Финансовые вопросы. Продолжается работа с ВЭБ.РФ по закрытию вопросов финансирования.

Строительство и монтаж. Будет продолжена укладка рельсошпальной решетки на ключевых участках, в том числе на левом берегу и в районе остановки «Памятник Танкистам».

Запуск новых участков. В июне 2025 года планируется запуск маршрута №1 от депо до улицы Чехова.

- Какие технологии компания применяет при укладке новых путей и рельсошпальной решетки? На всех ли участках обновленного пути движение трамваев будет тихим, без повышенной вибрации и шума?

- При укладке путей используются современные технологии, позволяющие снизить уровень шума и вибрации. В частности, применяется рельсошпальная решетка с резиновыми прокладками, которая уменьшает воздействие на окружающую среду и повышает комфорт пассажиров.

- Летом в Липецке было запущено движение трамваев по обновленной линии, насколько новый трамвай востребован у пассажиров, ведет ли компания статистику по пассажиропотоку?

- С момента запуска движения по обновленной трамвайной линии трамваями воспользовались более 360 тысяч человек. Это подтверждает высокий спрос на обновленный городской транспорт.

- Когда компания планирует провести благоустройство вдоль обновленной трамвайной линии? Липчане обращают внимание на недоделки и хотели бы видеть полностью облагороженное городское пространство. Тем более, что куложенным рельсам и новым трамваям претензий нет, есть ожидание благоустройства. И такие вопросы к нам поступают.

- Благоустройство территорий, прилегающих к трамвайным путям, идет параллельно с основными строительными работами. Все работы на втором этапе проекта будут завершены до конца инвестиционной стадии, то есть до 31 декабря 2025 года.

- Как обстоят дела с реализацией концессии сегодня? Если можно, дайте информацию по этапам проекта?

- Проект реализуется в несколько этапов, на сегодняшний день ведутся работы на этапах 1, 3 и 5. В среднем на объектах работают 35–50 специалистов и 9–15 единиц техники.

По состоянию на 1 февраля 2025 года:

демонтировано 32,4 км трамвайных путей,

уложено 20,5 км рельсошпальной решетки,

подготовлена и согласована проектно-сметная документация по большинству этапов.

Также завершена поставка всех 46 трамваев, 13 из которых уже перевозят пассажиров.

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