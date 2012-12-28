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В России
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сегодня, 13:15
В РФ могут вернуться 350 иностранных компаний в 2025 году
В Kokoc Group прогнозируют, что в 2025 году могут вернуться уже 350 компаний. Также о выходе на российский рынок заявили 13 новых зарубежных брендов.
«В Kokoc Group прогнозируют, что в 2025 году могут вернуться уже 350 компаний», — говорится в материале.
Уточняется, что ушедшие или приостановившие инвестиции в 2022 году 560 компаний постепенно возвращались на российский рынок: во втором квартале 2022 года вернулось 15 иностранных предприятий, а в четвертом квартале 2024 года вернулись уже 235 компаний.
Эксперты в Kokoc Group предполагают, что некоторые возвращающиеся в Россию крупные бренды столкнутся с серьезными проблемами, поскольку покупатели уже могли привыкнуть покупать товары от других производителей.
С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным «обеспечить непрерывность осуществления операций». В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
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