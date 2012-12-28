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В России
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сегодня, 13:04
ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае
ФАС обнаружила признаки нарушения закона «О защите конкуренции» при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.
Уточняется, что признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.
Ресурсоснабжающие организации АО «Корякэнерго» и АО «Камчатэнергосервис», которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад».
Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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