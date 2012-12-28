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сегодня, 13:04

ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае

ФАС обнаружила признаки нарушения закона «О защите конкуренции» при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд рублей, — сообщает пресс-служба антимонопольного органа 17 февраля.

Уточняется, что признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.

Ресурсоснабжающие организации АО «Корякэнерго» и АО «Камчатэнергосервис», которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад».

Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
уголь
экономика
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