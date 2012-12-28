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В России
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45 минут назад
За ночь над территорией РФ уничтожили 90 беспилотников
Ночью 17 февраля российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов.
Также была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.
Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении девяти украинских беспилотников над территорией России. Уточнялось, что шесть дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря и три — над Краснодарским краем. Дроны были сбиты в период с 19:50 до 20:45 мск.
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