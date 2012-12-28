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В России
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сегодня, 11:27
В Тюменской области разоблачили производителей поддельного масла и молока
Россельхознадзор выявил более шести с половиной тонн фальсифицированного сливочного масла и молока, произведенных в Тюменской области.
Уточняется, что 820 кг сливочного масла тюменского производства ООО «Масленкино» и 5,7 тонны молока ООО «Молочный завод «Абсолют» не прошли проверку качества и признаны фальсификатом. Лабораторные исследования проводились в филиалах ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Москве и Свердловской области, — передает РБК.
«Управлением по факту несоответствия молочной продукции отозваны декларации о соответствии, проинформированы производители и получатели продукции, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в надзорном ведомстве.
Тюменские производители регулярно попадают под внимание Россельхознадзора. Так, в 2024 году в регионе был выявлен ряд крупных предприятий, которых уличили в использовании сырья неизвестного происхождения. По закону такая продукция считается потенциально опасной для потребителей. Всего же во ФГИС «Меркурий» в 2024 году признаки нарушений выявили при производстве 735,2 тонн молочной и мясной продукции. Больше всего продукции с нарушением прослеживаемости (400 тонн) проверяющие выявили у филиала «Молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Эйч энд Эн».
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