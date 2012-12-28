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сегодня, 09:00

Продукция мясоперерабатывающего комбината «Кузминки» - лучшая на «Продэкспо-2025»

Продукция мясоперерабатывающего комбината «Кузминки», который занимает одну из лидирующих позиций по производству мясных продуктов в Липецкой области, получила золотые медали и дипломы по итогам конкурса «Лучший продукт – 2025» на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья.

Представленную на выставке продукцию оценивала конкурсная комиссия из признанных экспертов пищевой промышленности, представителей отраслевых институтов и союзов, испытательных центров и лабораторий.

И, если в прошлом году был достигнут безусловный успех в виде золотой, и двух серебряных медалях, то в этом году МПК «Кузминки» забрали ЗОЛОТО во всех номинациях, где принимали участие. В конкурсе «Лучший продукт года» получили высшее признание:

- колбаски «Неаполитанские» (бренд «Кузминки»);
- сосиски с сыром (бренд «Кузминки»);
- зельц «Крестьянский» (бренд «Кузминки»).

«Продэкспо-2025» — крупнейшая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства, которая уже более 30 лет определяет стратегическое направление развития продовольственного сектора экономики России. С 3 по 7 февраля 2025 г. в ней участвовали 1 835 компаний из 36 стран мира (из них российских – 1 383), более 120 федеральных и региональных торговых сетей.

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Более 110 компаний из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Сербии представляют охлажденную, замороженную, готовую мясную продукцию и разнообразные колбасные изделия. В 2025 году выставка стала площадкой для встреч с действующими партнерами и местом проведения переговоров о поставках с представителями регионов, где продукция «Кузминки» еще не представлена.

Сотрудники МПК «Кузминки» провели ряд встреч с дистрибьюторами из Узбекистана, Казахстана, а также Абхазии и Азербайджана. Самое важное в таких вопросах – определить себе стратегических партнеров, с которыми можно дальше развивать ассортимент производимой продукции. Как результат, это общее взаимопонимание, поставленные задачи как для специалистов нашей компании, так и для партнеров. В ходе выставки появились и знакомства с новыми покупателями, в том числе из Мордовии, Екатеринбурга, Хабаровска и Владивостока.


Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки», который имеет сертификат соответствия качества продукции требованиям международного стандарта FSSC 22000, выпускает более 20 тонн разнообразной продукции в сутки, более 700 тонн в месяц и более 250 наименований продукции под брендами «Кузминки», «Семейная трапеза» и «Усадьба Гордеево», работая только с отечественным мясосырьем, имеет все возможности эффективно развиваться быстрыми темпами.

Кузминки - 18 лет безупречной репутации на рынке уже в 40 регионах России. Качество, проверенное годами!

KUZMINKI-MPK.RU

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