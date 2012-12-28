Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
В России
7
10 минут назад
ЦБ РФ обновит основания для блокировки счетов в банках
Новые правила также затрагивают сделки с драгоценными металлами и финансовыми организациями из черного списка.
Последний раз положение 375-П обновлялось в марте 2023 года. Сейчас в документ вносятся дополнения, которые касаются как общих правил управления рисками, так и конкретных признаков сомнительных операций.
В контур мониторинга должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем. Это уже анонсировалось: на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект, который распространяет действие профильного 115-ФЗ на банки и ЦБ как на участников и оператора платформы цифрового рубля.
В пояснительной записке к новой версии 375-П ЦБ отмечает, что законопроект находится в высокой степени готовности, поэтому его положения также учтены в документе.
Например, банки как участники платформы цифрового рубля должны будут: выявлять операции с цифровыми рублями, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; для выявления сомнительных операций с цифровыми рублями необходимо разработать специальную программу, в которую также должен быть включен перечень признаков сомнительных операций, установленных данным положением; отказывать в проведении операций с цифровым рублем или в открытии цифрового кошелька при наличии подозрений в соответствии с 115-ФЗ.
Банк России расширил правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов, используемых для финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Эта глава была дополнена сразу несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента. Например, это статус иностранного агента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.
ЦБ также добавил один новый признак, на основании которого банки получат право останавливать операции клиента в целях борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о транзакциях физических лиц, выявленных «на основании индикаторов», которые будет передавать в банки Росфинмониторинг. Что это за индикаторы, не уточняется.
Банки должны будут уделять особое внимание, если гражданин покупает ценности, но не продает их или продает в значительно меньшем объеме, совершает сделки с драгметаллами вскоре после поступления денег на банковский счет и не хранит приобретенный актив в банке. Для юридических лиц действуют примерно такие же критерии, но еще есть порог по внесению наличных на счет для сделок — свыше 10 млн руб. в месяц. Под повышенный контроль также будут подпадать компании, резко нарастившие объемы сделок с драгоценными металлами, а также те, на чьи счета поступают деньги от контрагентов из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) по договорам купли-продажи лома драгоценных металлов.
Банк России разрабатывал такие изменения еще весной 2024 года. Это произошло после сообщений Минфина о всплеске операций по вывозу золота из России физическими лицами.
Еще один блок новых признаков сомнительных операций, которого ранее не было в 375-П, — транзакции, поддерживающие незаконную деятельность на финансовом рынке. Речь идет о компаниях, включенных в черный список ЦБ, — финансовых пирамидах, нелегальных кредиторах или форекс-дилерах. Регулятор предлагает считать подозрительными все операции организаций из этого списка, операции их посредников, а также переводы клиентов в пользу «нелегалов».
Банк России предложил расширить список критериев сомнительности для операций с бюджетными деньгами. Банки смогут блокировать транзакции, если есть признаки обналичивания бюджетных средств, в том числе социальных выплат в адрес граждан. Под повышенный контроль подпадут и транзитные операции с участием бюджетных денег, если у банка появятся основания считать, что впоследствии средства будут обналичены. В изначальной версии этот блок в 375-П содержал довольно конкретные типы сделок с бюджетными средствами.
ЦБ также считает, что банкам нужно пристальнее смотреть на регулярные переводы крупных денежных сумм в адрес нотариусов, адвокатов, а также самозанятых. Такие операции будут считаться сомнительными, — следует из обновленной версии 375-П.
Эксперты в целом поддерживают обновления положения 375-П.
Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Все формы денег равны между собой и будут подлежать обмену в соотношении один к одному. Выпуском цифровых рублей и их хранением на цифровой платформе будет заниматься Банк России, коммерческим банкам отведена роль посредников между клиентами и ЦБ при проведении операций с новой формой денег. С 1 июля 2025 года предоставить возможность операций с цифровым рублем своим клиентам (при их желании) должны будут крупнейшие банки, с 1 июля 2026 года — банки с универсальной лицензией, с 1 июля 2027 года — банки с базовой лицензией.
0
0
0
0
0
Комментарии