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В России
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сегодня, 10:00
В Госдуму внесут закон о самообороне при проникновении в дом
Согласно инициативе, законопроектом планируется внести поправки в статью 37 «Необходимая оборона» УК РФ.
«Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37 ст. Уголовного кодекса», — написал он.
Ее предлагается дополнить положением, в рамках которого действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут являться превышением самообороны.
По его мнению, незаконное проникновение в дом дает жильцам повод защищаться любыми доступными способами, — передает РБК.
«Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — отмечает Нилов.
Авторы отметили, что незаконное проникновение в дом зачастую связано с тяжкими преступлениями. При этом владельцы жилья не имеют возможности объективно оценить степень опасности.
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