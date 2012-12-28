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сегодня, 10:00

В Госдуму внесут закон о самообороне при проникновении в дом

Согласно инициативе, законопроектом планируется внести поправки в статью 37 «Необходимая оборона» УК РФ.

Депутаты внесут в Госдуму доработанный законопроект о праве жильцов на любые меры самообороны при незаконном проникновении в дом, — заявил депутат Ярослав Нилов.

«Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37 ст. Уголовного кодекса», — написал он.

Ее предлагается дополнить положением, в рамках которого действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут являться превышением самообороны.

По его мнению, незаконное проникновение в дом дает жильцам повод защищаться любыми доступными способами, — передает РБК.

«Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — отмечает Нилов.

Авторы отметили, что незаконное проникновение в дом зачастую связано с тяжкими преступлениями. При этом владельцы жилья не имеют возможности объективно оценить степень опасности.


самооборона
защита
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