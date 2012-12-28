Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Прокурора области попросили изъять в собственность города яму на площади Победы
Общество
Вы объяснили бы толково и не случилось бы такого
Неделя 48
Цены на лебедянские яблочки кусаются
Общество
За найденный на улице чужой кошелёк жителя Станового обвинили … в грабеже
Происшествия
Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
В Липецкой области до -12
Погода в Липецке
Липецкие борцы взяли медали одного из старейших турниров Белоруссии
Спорт
Девушки не церемонились: все схватки завершились досрочно, «бронза» у нашей Евгении Бизиной
Спорт
Читать все
Прокурора области попросили изъять в собственность города яму на площади Победы
Общество
Цены на лебедянские яблочки кусаются
Общество
За найденный на улице чужой кошелёк жителя Станового обвинили … в грабеже
Происшествия
Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца
Происшествия
Вы объяснили бы толково и не случилось бы такого
Неделя 48
Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
Липецкие борцы взяли медали одного из старейших турниров Белоруссии
Спорт
Девушки не церемонились: все схватки завершились досрочно, «бронза» у нашей Евгении Бизиной
Спорт
В Липецкой области до -12
Погода в Липецке
Читать все
В мире
27
24 минуты назад

В Ессентуках женщина осквернила баннер к 80-летию Победы

В Ессентуках неизвестная женщина вытерла ноги о баннер, посвященный 80-летию Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого МВД.

Инцидент произошел на одной из городских улиц. Женщина сорвала с забора баннер в честь 80-летия Победы, а после прошлась по нему и вытерла об него ноги — это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«Комментировать сложно, как и определить это существо, которая вытерла ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», — заявил Крутников.

По предварительным данным, 45-летняя местная жительница была пьяна и поругалась со своим сожителем. После этого женщина вышла на улицу и решила таким образом "выместить злость".

"Сотрудники уголовного розыска изучили запись с камеры видеонаблюдения и в результате проведения оперативных мероприятий установили личность и местонахождение женщины, причастной к данному инциденту. 45-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по результатам проведенных процессуальных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить