В мире
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24 минуты назад
В Ессентуках женщина осквернила баннер к 80-летию Победы
Инцидент произошел на одной из городских улиц. Женщина сорвала с забора баннер в честь 80-летия Победы, а после прошлась по нему и вытерла об него ноги — это попало в объектив камеры видеонаблюдения.
«Комментировать сложно, как и определить это существо, которая вытерла ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», — заявил Крутников.
По предварительным данным, 45-летняя местная жительница была пьяна и поругалась со своим сожителем. После этого женщина вышла на улицу и решила таким образом "выместить злость".
"Сотрудники уголовного розыска изучили запись с камеры видеонаблюдения и в результате проведения оперативных мероприятий установили личность и местонахождение женщины, причастной к данному инциденту. 45-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по результатам проведенных процессуальных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.
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