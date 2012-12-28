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19 минут назад
Шесть человек пострадали при пожаре в кафе в Ленобласти
По информации регионального комитета по здравоохранению, два человека госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третей степени, одного пациента с термическим ожогом отправили в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.
"В реанимации Кингисеппской больницы находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово. У пострадавших ожоговый шок I-II степени, термический ожог пламенем от 32 до 50 процентов лица, шеи, верхних дыхательных путей, спины, ягодиц, задних поверхностей бедер", - рассказали в комитете.
ЧП произошло сегодня в кафе в квартале Краколье поселка Усть-Луга. По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, горело двухэтажное здание на 200 "квадратах". Тушили пожар 19 сотрудников и 7 единиц техники.
Кингисеппская городская прокуратура начала проверку по факту ЧП.
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