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18
19 минут назад

Шесть человек пострадали при пожаре в кафе в Ленобласти

Шесть человек пострадали при пожаре в общепите в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

По информации регионального комитета по здравоохранению, два человека госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третей степени, одного пациента с термическим ожогом отправили в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.

"В реанимации Кингисеппской больницы находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово. У пострадавших ожоговый шок I-II степени, термический ожог пламенем от 32 до 50 процентов лица, шеи, верхних дыхательных путей, спины, ягодиц, задних поверхностей бедер", - рассказали в комитете.

ЧП произошло сегодня в кафе в квартале Краколье поселка Усть-Луга. По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, горело двухэтажное здание на 200 "квадратах". Тушили пожар 19 сотрудников и 7 единиц техники.

Кингисеппская городская прокуратура начала проверку по факту ЧП.

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