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19 минут назад

В Индии во время давки на вокзале погибло не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV и местные власти.

"По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 женщин и трое детей, погибли после того, как внезапный наплыв пассажиров, вызванный задержкой двух поездов, направлявшихся на (паломнический обряд - ред.) Кумбха Мела, привел к давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу вечером", - говорится в сообщении телеканала.

Местные власти проводят расследование. Для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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