В мире
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19 минут назад
В Индии во время давки на вокзале погибло не менее 15 человек
"По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 женщин и трое детей, погибли после того, как внезапный наплыв пассажиров, вызванный задержкой двух поездов, направлявшихся на (паломнический обряд - ред.) Кумбха Мела, привел к давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу вечером", - говорится в сообщении телеканала.
Местные власти проводят расследование. Для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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