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В России
65
сегодня, 14:11

В Москве арестовали девушку, пытавшуюся продать дочь за 200 тысяч рублей

В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь за 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.

«По ходатайству следователей столичного СК [Следственного комитета России] обвиняемой в продаже ребенка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

По данным следствия, женщина, находясь в квартире на востоке Москвы, совершила продажу младенца 2025 года рождения. Сделка проходила в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент». От покупателей - женщины и мужчины, обвиняемая получила в качестве оплаты более 200 тыс. рублей. После составления расписок о получении средств и передачи ребенка фигурантку задержали. В ходе допроса она признала вину в полном объеме. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).
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