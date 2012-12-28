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В России
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сегодня, 14:11
В Москве арестовали девушку, пытавшуюся продать дочь за 200 тысяч рублей
«По ходатайству следователей столичного СК [Следственного комитета России] обвиняемой в продаже ребенка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.
По данным следствия, женщина, находясь в квартире на востоке Москвы, совершила продажу младенца 2025 года рождения. Сделка проходила в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент». От покупателей - женщины и мужчины, обвиняемая получила в качестве оплаты более 200 тыс. рублей. После составления расписок о получении средств и передачи ребенка фигурантку задержали. В ходе допроса она признала вину в полном объеме. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).
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