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В России
30
22 минуты назад

Индексация пенсий подтолкнула пожилых к поиску работы

В 2024 году в России резко увеличилось число соискателей предпенсионного и пожилого возраста. Количество резюме россиян 51–60 лет по сравнению с 2023-м выросло на 13%, до 2,9 млн, а анкет специалистов старше 61 года — на 25%, до 500 тыс. человек, подсчитали для «Известий» в hh.ru.

Одна из причин повышения активности пенсионеров на рынке труда — ожидание, что с 2025 года возобновится индексация выплат работающим, пояснила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Мера сподвигла выйти из «тени» тех, кто в последние годы работал неформально и получал повышенные средства от государства в качестве незанятых.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уточнила, что еще одна причина заключается в том, что средняя пенсия по старости в РФ составила всего 24 тыс. в месяц в 2024-м при инфляции в 9,5%.
При этом на пожилых людей на рынке активно растет спрос, так, в 2024 году он увеличился вдвое. Такая динамика является самой высокой среди остальных возрастных групп, подсчитали в hh.ru.
Россияне пенсионного возраста запрашивают зарплаты ниже средних по стране: женщины ожидают 50 тыс. рублей, а мужчины — 80 тыс.

«Спрос на работников старших возрастов будет расти неизбежно, поскольку многие вакансии с низкими заработными платами, неблагоприятными условиями труда и в непрестижных профессиях не прельщают молодежь», — уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

пенсионеры
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