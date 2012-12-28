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В России
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22 минуты назад
Индексация пенсий подтолкнула пожилых к поиску работы
Одна из причин повышения активности пенсионеров на рынке труда — ожидание, что с 2025 года возобновится индексация выплат работающим, пояснила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Мера сподвигла выйти из «тени» тех, кто в последние годы работал неформально и получал повышенные средства от государства в качестве незанятых.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уточнила, что еще одна причина заключается в том, что средняя пенсия по старости в РФ составила всего 24 тыс. в месяц в 2024-м при инфляции в 9,5%.
При этом на пожилых людей на рынке активно растет спрос, так, в 2024 году он увеличился вдвое. Такая динамика является самой высокой среди остальных возрастных групп, подсчитали в hh.ru.
Россияне пенсионного возраста запрашивают зарплаты ниже средних по стране: женщины ожидают 50 тыс. рублей, а мужчины — 80 тыс.
«Спрос на работников старших возрастов будет расти неизбежно, поскольку многие вакансии с низкими заработными платами, неблагоприятными условиями труда и в непрестижных профессиях не прельщают молодежь», — уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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