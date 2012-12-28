Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
В России
27
23 минуты назад
Средний спред цен на покупку и продажу валюты достиг 6,5 рубля
Банки из топ-10 сейчас покупают у граждан доллар в среднем около 90,7 рубля, тогда как продать его они готовы только за 97,2 рубля. У отдельных игроков разница в ценах на покупку и продажу превышает 10 рублей — речь идет о Газпромбанке, Россельхозбанке и Альфа-банке (там валюту продают за 103 рубля).
Поведение банков связано с резким укреплением российской валюты к «американцу» и «европейцу» — ее курс увеличился более чем на 5%, следует из данных по рынку Forex. Всего за несколько дней доллар упал с 96 до 91 рубля, а евро — со 100 до 95 рублей.
В начале месяца рубль укреплялся из-за фундаментального фактора — временного превышения объема иностранных денег над спросом на них. Резкий скачок произошел утром 13 февраля, после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
0
0
0
0
0
Комментарии