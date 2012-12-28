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сегодня, 16:46
Кемеровские власти ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Как сообщает VSE42.Ru, решение связано с прогнозом Гидрометцентра, в котором говорится об усилении юго-западного ветра выше 25 м/с, сильных снегопадах, метелях с видимостью 500–1 000 метров, снежных заносах на дорогах, гололедице.
В субботу погода наладится: ветер стихнет до 2–7 м/с с порывами до 14 м/с, пройдут небольшие снегопады, а в Кемерове — в основном без осадков.
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